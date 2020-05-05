Тренер убежден, что украинец станет чемпионом в весе самого богатого боксера мира
Об этом американский тренер рассказал в интервью YouTube-канала AB BOXING NEWS.
"Сергей - один из моих любимых боксеров. Кроме того, он - один из лучших людей на всей планете. Знайте, мы не собираемся останавливаться. У нас в планах - идти вперед и карабкаться на вершину. Я считаю, что Сергей - будущий чемпион среднего веса, однажды пояс будет у него. Все его бои замечательные. Но есть в боксе один парень, с кем бы я не хотел ставить Деревянченко - это Деметриус Андраде ", - сказал Розье.
6 октября 2019 в поединке за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко уступил Геннадию Головкину из Казахстана.
Деметриус Андраде из США является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
Титулами WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в этой категории обладает мексиканец Сауль Альварес, которого журнал Forbes в 2019 году назвал самым богатым боксером мира - он заработал $ 94 млн.
- Напомним, 10 февраля Сергей Деревянченко заявил, что он не заслуживал поражения по очкам в поединке против Геннадия Головкина.
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