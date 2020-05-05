Террористы "ЛНР" вербовали чиновника Пенсионного фонда, - СБУ

5 мая, 2020, 17:54

Служба безопасности Украины отчитывается, что контрразведчики предотвратили вербовку чиновника управления Пенсионного фонда одного из районов Луганской области

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Отмечается, что представителя "ЛНР" интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур.

"За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое "вознаграждение ". Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к противоправной деятельности ", - говорится в сообщении.

Также контрразведка отчитывается, что разоблачила попытку вербовки так называемой "МГБ ЛНР" жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным СБУ, человек периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личных делах. Во время очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом.

"Угрожая лишением свободы, они пытались заставить гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемым "МГБ ЛНР". По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированных в регионе ", - добавляют в спецслужбе.

Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращении домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах