Синоптик сообщила о дождях с градом и предупредила о вероятности снега в Карпатах

5 мая, 2020, 13:37

6 мая в большинстве областей Украины ночью предполагается +6 ... + 12 ° C, днем +13 ... + 18 ° C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

"В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на Востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. В западных областях погода существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов", - сообщила Диденко.

На Западе ожидается холодная погода.

"Ближайшей ночью там предполагается +2 ... + 7 ° C, в Карпатах заморозки. А если заморозки и высокая влажность - это высокая вероятность снега. В горах!", - отметила синоптик.

В большинстве областей Украины ночью будет +6 ... + 12 ° C, днем в среду +13 ... + 18 ° C.

Самый теплый воздух охватит Восток Украины, Днепр с районами и большинство южной части, до +18 ... + 23 ° C. А вот в Одесской и Николаевской областях днем ожидается около +13 ... + 17 ° C.

Ветер 6 мая западный, ожидается порывистым при грозах до штормовых порывов в западных областях.

В Киеве, 6 мая, ожидаются периодические дожди.

"В Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодический дождь, западный ветер и похолодание до + 15 ° C", - отметила Наталья Диденко.

Синоптик подчеркнула, что потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник ожидается до +20 ... + 24 ° C. Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до + 14 ... + 15 ° C.

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