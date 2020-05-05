Совет Евросоюза принял решение выделить Украине €1,2 млрд на преодоление кризиса из-за COVID-19

5 мая, 2020, 19:48

Совет ЕС принял предложения Еврокомиссии о выделении пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19 для 10 стран. 1,2 миллиарда евро предназначены для Украины

Такое сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета, передает Укринформ .

Послы ЕС сегодня приняли предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров из числа стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Эти страны являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас даже больше, чем когда-либо ранее, абсолютно важно, чтобы мы оставались вместе и проявляли солидарность в реагировании на экономические и социальные последствия этого глобального кризиса ", - говорится в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 млн евро; Босния и Герцеговина - 250 млн евро; Грузия - 150 млн евро; Иордания - 200 млн евро; Косово - 100 млн евро; Молдова - 100 млн евро; Черногория - 60 млн евро; Республика Северная Македония - 160 млн евро; Тунис - 600 млн евро; Украина - 1, 2 млрд евро.