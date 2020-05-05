Сказки детям читаю на украинском, но разговариваем в семье по-русски, - игрок сборной Украины

5 мая, 2020, 20:52

Семья полузащитника сборной Украины Романа Безуса отдает предпочтение русскому языку в быту

Об этом сообщает "Трибуна".

"Дома говорим на русском языке. Украинскую культуру дети получают из стихов и сказок - читаю их на украинском. Старший все понимает, среднему тяжелее, младший еще не разговаривает. Старший ходит в английскую интернациональную школу. В сентябре еще не разговаривал, а сейчас учительница писала, что у него большой прогресс. А младшим еще рано - они пока с женой", - рассказал футболист.

В текущем сезоне Роман Безус провел за бельгийский "Гент" 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету хавбека 22 сыгранных поединка за сборную Украины.