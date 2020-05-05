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Espreso.tvСпортСказки детям читаю на украинском, но разговариваем в семье по-русски, - игрок сборной Украины

Сказки детям читаю на украинском, но разговариваем в семье по-русски, - игрок сборной Украины


фото: Getty Images
Семья полузащитника сборной Украины Романа Безуса отдает предпочтение русскому языку в быту

Об этом сообщает "Трибуна".

"Дома говорим на русском языке. Украинскую культуру дети получают из стихов и сказок - читаю их на украинском. Старший все понимает, среднему тяжелее, младший еще не разговаривает. Старший ходит в английскую интернациональную школу. В сентябре еще не разговаривал, а сейчас учительница писала, что у него большой прогресс. А младшим еще рано - они пока с женой", - рассказал футболист.

В текущем сезоне Роман Безус провел за бельгийский "Гент" 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету хавбека 22 сыгранных поединка за сборную Украины.

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