Самолет "Манчестер Сити" во время карантина переоборудовали для перевозки мяса

5 мая, 2020, 17:15

Самолет английского "Манчестер Сити" во время карантина используется для нужд населения планеты

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Сити" отдал клубный самолет из-за нехватки грузовых. Борт переправляет провизию и предметы первой необходимости для больных коронавирусом людей.

В одном из последних рейсов самолет английского клуба перевез 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.