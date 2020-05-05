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Espreso.tvСпортСамолет "Манчестер Сити" во время карантина переоборудовали для перевозки мяса

Самолет "Манчестер Сити" во время карантина переоборудовали для перевозки мяса


фото: Скріншот з відео
Самолет английского "Манчестер Сити" во время карантина используется для нужд населения планеты

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Сити" отдал клубный самолет из-за нехватки грузовых. Борт переправляет провизию и предметы первой необходимости для больных коронавирусом людей.

В одном из последних рейсов самолет английского клуба перевез 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

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