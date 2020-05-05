Самолет МАУ доставит украинцев на работу в Германию
5 мая, 2020, 17:22
5 мая авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" доставит украинских работников в Германию в рамках трудовых контрактов
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Специальный рейс из Киева отправится во Франкфурт.
"Наработанный четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракт сроком от трех месяцев и медицинская страховка, в том числе в случае COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском ", - говорится в сообщении.
МАУ получила дополнительные заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. При этом ранее уже были выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.
- Вице-премьер Вадим Пристайко ранее заявил, что проведет переговоры со странами , которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
- Правительство готово к переговорам с европейскими странами , которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил вчера глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь