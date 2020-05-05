"Вполне прагматичный расчет": Кулеба заявил о разработке концепции возвращения Крыма
Об этом заявил Кулеба, сообщает НВ .
"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, виденье оккупированного Крыма", - отметил Кулеба.
Министр иностранных дел отметил, что должен решать несколько тактических задач и одну стратегическую.
"Тактические задачи. Первая - как мы содержим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья - дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию . и несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет ", - подчеркнул Кулеба.
Он также отметил, что команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.
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