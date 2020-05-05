 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Система абсолютно странная", - министр экономики о системе госзакупок Prozorro

"Система абсолютно странная", - министр экономики о системе госзакупок Prozorro

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что систему государственных закупок Prozorro необходимо изменить

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Вопрос реформы Prozorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через Prozorro, в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - заявил он.

Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс ... и построить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Потом - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил он.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать