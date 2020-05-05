"Система абсолютно странная", - министр экономики о системе госзакупок Prozorro

5 мая, 2020, 12:02

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что систему государственных закупок Prozorro необходимо изменить

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Вопрос реформы Prozorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через Prozorro, в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - заявил он.

Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс ... и построить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Потом - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил он.