"Система абсолютно странная", - министр экономики о системе госзакупок Prozorro
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".
"Вопрос реформы Prozorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через Prozorro, в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - заявил он.
Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.
"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс ... и построить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.
Министр также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.
"Потом - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил он.
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