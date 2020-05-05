"Продолжение легитимизации "республик", - Геращенко о введении вице-премьера к ТКГ

5 мая, 2020, 16:11

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что Украина толкают к проведению выборов в ОРДЛО, а Россия понижает уровень своих представителей на переговорах на фоне привлечения к переговорам вице-премьер-министра нашего государства

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Комментарий очень прост - это продолжение легитимизации "республик", новый шаг к реализации сценария Кремля о "прямом диалоге с Донецком и Луганском", - заявила нардеп.

По ее словам, введение в переговорную группу ТКГ вице-премьера и заместителей министров - это поднятие статуса так называемых "представителей ОРДЛО", которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники.

"Кстати, уровень представительств россиян там наоборот ￼ постепенно снижался, тактика Кремля - снижать статус, демонстрируя, что москвичи там только модераторы, а не непосредственные участники и ответственные за войну. Присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о "согласовании украинского законодательства с ОРДЛО", - подчеркнула политик.

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Она отметила, что "нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 20 на Донбассе".

"Мне обидно, ведь мы оставили преемникам сильную переговорную позицию, и каждый день наблюдаем ослабление Украины, медленное продвижение нарративов Кремля о " внутреннем конфликте". Жаль, что нынешние участники переговорного процесса или этого не осознают, или делают вид, что не понимают, как подобными идеями и движениями легитимизируют эту тактику Кремля ", - подчеркнула Ирина Геращенко.

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