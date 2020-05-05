"Полный откат во времена Януковича и Богатыревой!" - "Голос" об изменениях в медреформы

5 мая, 2020, 15:08

Об этом заявивла народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудык в Facebook.

"Пациенты так и не увидят качественных бесплатных услуг в больницах, а медики - нормальных зарплат. Вернуться к так называемому "историческому финансированию" - это вернуться к коррупционным схемам, к управлению в ручном режиме и к "уравниловке". Те, кто десятилетиями разрушали медицину, и дальше хотят доить бюджет и забирать деньги у честных и профессиональных врачей, которые два года готовились к реформе и хотели работать эффективно и прозрачно", - заявила нардеп.

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По ее словам, власть сбежала от ответственности и даже не смогла запустить одну из ключевых реформ в стране.

"Это еще один позорный реванш и это - приговор нынешней власти", - отметила Кира Рудык.

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