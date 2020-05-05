"Новые деньги", дешевые кредиты и вероятное освобождение от ЕСВ: в правительстве рассказали о программах помощи бизнесу в кризис

5 мая, 2020, 11:40

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина. Возможность освобождения от ЕСВ пока обсуждается

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, правительство расширило программу "5-7-9" и разрешило брать дешевые кредиты бизнесу, чтобы поддержать его платежеспособность. Также в рамках этой программы можно взять кредит под 0% годовых для того, чтобы оплатить действующие займы в банке. Для этого из бюджета выделили 35 млрд грн.

Еще одна кредитная программа для предпринимателей - "Новые деньги". В рамках нее планируют выдавать льготные кредиты под 3% годовых на 2 года.

Кроме того, 4,7 млрд грн правительство выделило на выплаты по временной безработице, которых отправили в неоплачиваемые отпуска из-за карантина. Выплаты будут осуществлять на счета работодателей при условии, что они не будут увольнять своих работников.

Также в правительстве сообщили, что сейчас обсуждают с Минфином и Минсоцполитики для "поиска комплексного сбалансированного решения" по единому социальному взносу, который работодатели вынуждены платить, даже не получая прибыли на период карантина.

"Мы видим рост заявок по программе по частичной безработице. Мы обращаемся ко всем предпринимателям активно пользоваться и другими предложенными механизмами. Более того, нам очень важно слышать обратные мысли и конкретные предложения от бизнеса. Мы готовы к диалогу и к компромиссным совместным решениям", - сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Он напомнил, что карантин смягчается с 11 мая. Это означает, что ряд малых предприятий смогут полностью или частично возобновить свою работу.