"Мы, как никто другой, знаем, что такое самооборона при нападении на тебя": ультрас "Шахтера" также поддержали Стерненко

5 мая, 2020, 21:57

Ультрас "Шахтера" возмущены действиями суда по делам украинского активиста Сергея Стерненко и коллаборанта Романа Лягина

Заявление они выложили в Facebook.

"Мы, ультрас донецкого футбольного клуба Шахтер, внимательно следим за общественно-политической жизнью в Украине. И с удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону, по сравнению с курсом, который был отвоеван народом на Евромайдане и в войне с Россией.

Обеспокоенность вызывает давление со стороны власти на общественно активных украинцев и политика попустительства требованиям российского агрессора в переговорном процессе с вероятной последующей легализацией российских оккупационных структур. В этом контексте особое внимание мы уделяем маркерным делам, касающихся граждан Украины, которые активно и системно противостоят пророссийским силам", - написали они.

Они возмущены действиями суда по делам Стерненко и коллаборанта Лягина.

"Одним из таких является дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко. На него было совершено целых три покушения. Во время последнего Сергей получил тяжелые ранения, но в ходе мер самообороны нанес также несколько ранений нападающим. Один из них погиб. Мы, как никто другой, знаем, что такое, когда тебя атакуют возле собственного дома. мы, как никто другой, знаем, что такое самооборона при нападении на тебя. Другое маркерное дело, за которым мы следим, дело российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он - один из руководителей и проводников российской оккупации ии Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, а, по сути, саботируется. Существует вероятность, что Лягин не получит наказание, которое заслуживает и хуже того - выйдет на свободу ", - заявили ультрас.

Они расценивают дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина - как попустительство антиукраинским силам.

"Знаем, что попустительство антиукраинским силам вызывает войну, которая уничтожает города и приводит к катастрофе. Во второй раз мы переезжать не собираемся.

Если антиукраинские силы и в дальнейшем будут продолжать подобную деятельность, то мы будем вынуждены выйти на протест и решительно действовать ради спасения Украины!" - добавили там.

И добавили ряд тезисов:

1. Нет легализации российских оккупантов.

2. Украинцы имеют право на самозащиту.

3. Российские террористы должны сидеть в тюрьмах.

4. Донбасс - это Украина!