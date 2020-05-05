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Espreso.tvОбщество"Эпицентр" обязался бесплатно передать в больницы часть груза "Мрии", - Тимошенко

"Эпицентр" обязался бесплатно передать в больницы часть груза "Мрии", - Тимошенко


фото: УП
Никакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавирусом не продавались и не будут продаваться в торговых сетях

Такое заявление в эфире ICTV сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ведомства.

Он отметил, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента закупал средства защиты за деньги, пожертвованные бизнесом. При этом бюджетные деньги не тратились.

Также Тимошенко разъяснил ситуацию с самолетом "Мрия", доставившим якобы коммерческий груз. По словам Тимошенко, была достигнута договоренность, что "Эпицентр", закупив средства защиты от COVID-19 в Китае, обязуется безвозмездно передать часть груза на нужды больниц.

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  • Напомним, 14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с коронавирусом.
  • 19 апреля "Мрия" доставила из Китая в Париж 150 тонн медицинских масок
  • Отметим, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества
  • 30 апреля пресс-служба Эпицентра подтвердила, что оплатила груз "Мрии".
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