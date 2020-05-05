"Эпицентр" обязался бесплатно передать в больницы часть груза "Мрии", - Тимошенко

5 мая, 2020, 07:15

Никакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавирусом не продавались и не будут продаваться в торговых сетях

Такое заявление в эфире ICTV сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ведомства.

Он отметил, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента закупал средства защиты за деньги, пожертвованные бизнесом. При этом бюджетные деньги не тратились.

Также Тимошенко разъяснил ситуацию с самолетом "Мрия", доставившим якобы коммерческий груз. По словам Тимошенко, была достигнута договоренность, что "Эпицентр", закупив средства защиты от COVID-19 в Китае, обязуется безвозмездно передать часть груза на нужды больниц.

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