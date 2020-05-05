"Антикризисной программы нет": экономист раскритиковал правительство Украины и назвал методы преодоления кризиса в мире

5 мая, 2020, 16:23

Об этом экономист заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .

Новак отметил, что по сравнению с теми антикризисными программами, которые приняли практически все страны мира, то украинской практически нет.

"Только изменения в бюджет и закон "О преодолении последствий коронавируса" и все. Как такой комплексной антикризисной экономической программы до сих пор украинское правительство не предложило, в отличие от правительств всех стран", - заявил экономист.

Новак отметил, что практика антикризисных программ других стран показывает, что они применяют фактически три метода поддержки национальной экономики.

"Эти методы сводятся к трем группам инструментов. Первое - это снижение налоговой нагрузки на бизнес, на предпринимателей. Второе направление - это еще более доступные кредитные ресурсы. Практически все центробанки стран обнулили свои ставки, и таким образом в банковской системе этих стран кредитный ресурс стал еще более доступен. Третье направление - это социальная поддержка непосредственно граждан своей страны. Причем всех, независимо в каком статусе человек, возраст, вид деятельности, работник пенсионер, всем без исключения страны дают помощь в пределах двухмесячного среднего оклада в этой стране ", - отметил экономист.

Новак предложил оценить, что сделано для экономики Украины и подчеркнул, что налоговое снижения нет, а есть только льгота.

"Давайте посмотрим, что у нас сделано. По снижению налоговой нагрузки - снижения нет. Есть только определенная льгота на 2-3 месяца по неуплате отдельных, при этом не очень мелких налогов. Даже эти налоги, по которым льготы, все эти налоги уплачиваются в местные бюджеты. То есть факт правительство обескровливает сейчас местные бюджеты, предоставляя льготы налогам для них, а борьба с коронавирусом собственно на местах и происходит. Правительство такими нелепыми действиями в налоговой сфере обескровило те бюджеты, которые ведут борьбу с коронавирусом", - сообщил он.

Экономист отметил, что хотел бы найти такого предпринимателя, который смог взять кредит под 5,7,9% или под 0%, который предлагает правительство.

"Давайте посмотрим на второе направление - кредитное. Есть так называемая программа 5,7,9%, даже правительство заговорило о некой программе 0% кредитов на один год. Но теперь я хотел бы найти того предпринимателя, который смог взять кредит под 5,7 , 9% или тем более под 0%. Вряд ли вы найдете такого предпринимателя. Кроме того предпринимателя, который той или иной степенью приближен к правительству или Офиса президента ", - отметил Новак.

Экономист также отметил, что действия, которые сегодня делает правительство, это капля в море кризиса, надвигающегося на экономику Украины.

"Теперь третье направление - социальная поддержка. Что мы имеем сейчас? Только 500 грн плюс для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше. И единовременно 1000 грн для пенсионеров, только тех, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн., А как же работающие люди, которые потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск? То есть, у нас, во-первых, антикризисной комплексной программы как таковой нет, а те действия, которые сегодня делает правительство, это капля в море, в том бурном море кризиса, который на нас надвигается ", - отметил Новак.

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