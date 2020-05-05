Путин наградил медалью Ким Чен Ына

5 мая, 2020, 13:54

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в КНДР.

"Согласно указу президента РФ, глава Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг .. ", - говорится в сообщении посольства.

Уточняется, что награду дано за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и похороненных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранении захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР".

В дипмиссии также отметили, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвон.

В советской, а в дальнейшем и российской историографии "Великой Отечественной войной" называют период Второй мировой войны с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, происходили только на советско-германском театре военных действий. При этом боевые действия с участием Красной армии на Дальнем Востоке шли в августе-сентябре 1945 года. Именно в это время север ранее захваченной японцами Кореи была захвачена СССР, и образовал там коммунистическую просоветскую государство - КНДР.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отложил проведение параду 9 мая из пандемии коронавируса.