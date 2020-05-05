Промоутер отреагировал на ультиматум Лопеса о бое с Ломаченко

5 мая, 2020, 18:18

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что убедил американца Теофимо Лопеса драться с украинцем даже при пустых трибунах

Об этом сообщает Second Out .

По словам Арума, который является промоутером украинского и американского боксеров, он объяснил Лопесу, который отказывался драться с Ломаченко без болельщиков, что сейчас необходимо думать о том, чтобы вообще вернуться на ринг после карантина.

"Я сказал Теофимо: "Выбор не в том, чтобы сделать бой со зрителями или без, у тебя нет сейчас этого выбора. Выбор сейчас в том, будешь ли ты драться или нет. Вот в чем выбор". До него это дошло. Как вы видите из интервью, которое он дал на днях, он теперь предпочитает, как и большинство бойцов, просто вернуться в ринг. Если будет выбор в том, чтобы сделать бой без зрителей или не драться вообще - он за то, чтобы сделать это без зрителей ", - заверил Арум.

Бой между чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василием Ломаченко и обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом должен был состояться 30 мая. Поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 27 апреля Боб Арум заявил о надежде, что уже в июне его компания сможет организовывать поединки .

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