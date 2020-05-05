Профессиональное издание The Banker признало выпуск Украиной евробондов лучшей трансакцией в 2019 году в Европе

5 мая, 2020, 15:08

Британский профессиональный журнал The Banker назвал возвращение Украины на внешние рынки заимствований в июне 2019 года лучшей сделкой года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Напомним, в июне 2019 г. Украина впервые за последние 15 лет осуществила размещение еврооблигаций в евро объемом 1 млрд с конечным сроком погашения 20 июня 2026 г.

Спрос на ценные бумаги на тот момент достиг 6 млрд евро. Это позволило существенно уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%. BNP Paribas и Goldman Sachs International выступили в качестве организаторов сделки.

"Мы рады, что наше возвращение на международный рынок заимствований в евро получило международное признание. Победа Украины именно среди европейских транзакций года - это еще один символический шаг на пути нашей финансовой евроинтеграции", - отметил Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Он добавил, что несмотря на сложившуюся ситуацию на международных рынках в связи с распространением коронавируса, Минфин продолжит проводить взвешенную долговую политику.