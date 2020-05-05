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Espreso.tvОбществоПравительство привлекло еще 10 млрд для покрытия дефицита бюджета

Правительство привлекло еще 10 млрд для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 г. привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 г. привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на сайте Минфина .

В частности, министерство продало гривневые ОВГЗ с погашением 05.08.2020  г. на сумму 10,016 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых.

  • Напомним, недавно Министерство финансов провело первые аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) после месячного перерыва и привлекло 5,4 млрд грн и $164 млн.

  • Британский профессиональный журнал The Banker назвал возвращение Украины на внешние рынки заимствований в июне 2019 лучшей сделкой года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств.

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