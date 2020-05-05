Правительство привлекло еще 10 млрд для покрытия дефицита бюджета
Министерство финансов Украины по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 г. привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн
Об этом свидетельствуют результаты аукциона на сайте Минфина .
В частности, министерство продало гривневые ОВГЗ с погашением 05.08.2020 г. на сумму 10,016 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых.
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Напомним, недавно Министерство финансов провело первые аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) после месячного перерыва и привлекло 5,4 млрд грн и $164 млн.
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Британский профессиональный журнал The Banker назвал возвращение Украины на внешние рынки заимствований в июне 2019 лучшей сделкой года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств.
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