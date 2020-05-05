Повреждение исторического памятника во Львовской области: открыто производство о разрушении культурного наследия

5 мая, 2020, 15:57

Прокуратура Львовщины расследует повреждение памятника археологии национального значения "Стольское городище"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

"Во вторник, 5 мая этого года, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", расположенного вдоль восточных окраин сел Стильско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения).

В пресс-службе Львовской областной госадминистрации сообщили, что территория историко-культурного заповедника "Стольское городище" находится в пределах Тростянецкой ОТГ. К заповеднику относятся памятник археологии национального значения "Стольское городище" VIII-X вв., Городище-святилище в урочище "Пещера" и многослойное поселение у с. Илов, памяткa природы и истории в урочище "Диравец", пещерные комплексы природного и антропогенного происхождения в урочище "Лысая" или "Черная Гора", древние гидротехнические сооружения на р. Колодницы, разновременные курганные могильники.

В рамках его охранной зоны без разрешений Министерства культуры было несанкционированно установлена скульптура, бетонные лестницы и земляная насыпь.

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