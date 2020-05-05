Последствия ограничений, связанных с карантином, для экономики уже есть. ВВП может провалиться на 11%, - экономист

5 мая, 2020, 15:38

Прогнозы падения украинской экономики после введения карантина колеблются в пределах 5-11% ВВП Украины в 2020 году

Об этом заявил экономист Андрей Новак в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" в эфире Еспресо.TV

Новак пояснил, что то, насколько больно каждый украинец почувствует кризис, зависит от того, какую финансовую подушку имел каждый человек и какие возможности есть в случае отсутствия доходов где-то их взять. Поэтому у каждого индивидуальная ситуация в отношении такого понятия как кризис.

"Если говорить в целом об украинской экономике, то последствия ограничений, связанных с карантином, уже есть. Если до введения карантина мы рассчитывали на рост украинской экономики в 2020 году более 3%, то сейчас уже и украинское правительство, и МВФ прогнозируют однозначное падение ВВП Украины - вопрос только в темпах этого падения ", - отметил он.

По словам экономиста, сегодня прогнозы относительно падения колеблются в пределах 5-11% ВВП Украины в 2020 году:

"Если не будет каких-то невероятных ситуаций со второй волной эпидемии и необходимостью продолжения карантина на длительный период, то примерно в этих пределах у нас и будет ожидаемое падение всей экономики", - добавил он.