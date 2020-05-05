Похищение, наркоторговля, рэкет: на Киевщине задержали бандитов, которые притворялись копами и совершали преступления

5 мая, 2020, 18:56

Нацполиция разоблачила в Бориспольском районе Киевщины преступную группу, которая выдавала себя за полицейских, занимаясь похищениями, рэкетом и наркоторговлей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полиции рассказали, что еще в марте работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили оперативную информацию о группе лиц, которая, выдавая себя за сотрудников полиции, совершившего ряд тяжких преступлений.

В ходе проверки оперативники Нацпола установили, что пять человек устроили засаду в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Дождавшись, когда 18-летний местный житель в вечернее время возвращался домой, злоумышленники напали на него, избили и силой посадили в один из своих автомобилей.

"Парня вывезли в поле, где снова избили, отобрали документы, банковские карточки (из которых сразу перевели наличные средства на свои карты), а затем, угрожая применением оружия, заставили на видео телефона оговорить себя - и он признался в распространении наркотиков. Пригрозив распространением видеозаписи, нападавшие потребовали "откупные" - 1,5 тысячи долларов США. Под давлением пострадавший согласился. пленного похитители привезли к дому, где жила его бабушка. Чтобы внука отпустили, женщина отдала последние деньги - 1100 грн ", - рассказали полицейские.

"По результатам мероприятий установлены причастные к преступной деятельности лица. Это жители столицы и города Борисполь Киевской области в возрасте от 20 до 24 лет, имеющих хорошую физическую подготовку и которые занимаются различными видами спортивных единоборств. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодчики не имели ", - отметили в Нацполиции.

5 мая в ходе спецоперации силами быстрого реагирования департамента внутренней безопасности Нацпола и бориспольских следователей молодчики задержаны. Всем объявлено о подозрении.

"Во время санкционированных обысков изъято орудие преступления, которое использовали молодчики: биты, дубинки, наручники, а также балаклавы, холодное оружие, наркотические средства, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники", - отметили правоохранители.

Фото и видео - Нацполиция:

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