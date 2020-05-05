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Espreso.tvОбществоОккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, в том числе из запрещенных минометов

Оккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, в том числе из запрещенных минометов


фото: pressjfo.news
Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из 82 мм минометов обстреливал наши позиции неподалеку Невельського. По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинских военнослужащих, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского  оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Защитники Украины продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

 

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