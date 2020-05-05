Оккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, в том числе из запрещенных минометов
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из 82 мм минометов обстреливал наши позиции неподалеку Невельського. По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По украинских военнослужащих, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Защитники Украины продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.
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