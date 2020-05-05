Официальный курс: гривна провалилась относительно евро

5 мая, 2020, 09:25

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 1 копейку, а вот относительно евро национальная валюта за сутки потеряла 21 копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 5 апреля официальный курс установлен на уровне 26,97 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,50 гривны за евро. По состоянию на 4 мая курс был 29,29 гривны.