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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна провалилась относительно евро

Официальный курс: гривна провалилась относительно евро

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 1 копейку, а вот относительно евро национальная валюта за сутки потеряла 21 копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 5 апреля официальный курс установлен на уровне 26,97 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,50 гривны за евро. По состоянию на 4 мая курс был 29,29 гривны.

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