Официальный курс: гривна провалилась относительно евро
5 мая, 2020, 09:25
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 1 копейку, а вот относительно евро национальная валюта за сутки потеряла 21 копейку
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 5 апреля официальный курс установлен на уровне 26,97 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,50 гривны за евро. По состоянию на 4 мая курс был 29,29 гривны.
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