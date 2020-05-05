НКРЭКП предлагает временно запретить строить новые станции "зеленой" энергетики

5 мая, 2020, 21:28

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для решения проблемы развития "зеленой" генерации считает необходимым приостановить строительство новых объектов возобновляемых источников энергии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие предложения член комиссии Дмитрий Коваленко во время представления регулятором своего видения решения проблем развития ВИЭ. Коваленко, который представил hard и light сценарии развития событий, отметил, что временные ограничения строительства новых объектов "зеленой" генерации являются необходимыми для принятия в краткосрочной перспективе мере независимо от сценария.

Первый вариант предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для СЭС и ВЭС до 9 и 8 евроцентов за 1 кВт-ч соответственно, что приведет к экономии в 15 млрд грн.

Для обеспечения инвесторам непредвзятого отношения к их правомерным ожиданиям предлагается обеспечить им возможность по решению правительства страны на возмещение понесенных капитальных, операционных и финансовых затрат с обеспечением к 2030 году доходности на уровне доходности 10-летних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в евро с маржой в 2 процентных пункта (п. п.) с учетом ранее полученных средств за с / т.

В качестве альтернативы рассматривается также возможность после возмещения инвесторам капитальных, операционных и финансовых затрат внедрить до 2030 года доплату (feed-in premium) к цене на рынке "на сутки вперед" (РДВ) на уровне 3,8 евроцента за 1 кВт-ч для СЭС и 1,3 евроцента - для ВЭС.

Кроме того, сценарий hard предусматривает создание стратегического резерва в размере 7 млрд грн для обеспечения операционной безопасности. Сформировать такой резерв предлагается за счет увеличения тарифа НЭК "Укрэнерго" на диспетчеризацию.

В свою очередь, вариант light предусматривает снижение "зеленого" тарифа на 30% для СЭС и на 15% для ВЭС, что, по оценкам регулятора, даст экономию в 11 млрд грн.

Каждый из двух указанных сценариев предусматривает возможность бесплатных ограничений выработки ВИЭ объемом не более 20%, введение 100%-й ответственности за небалансы, обеспечение механизма компенсации ограничения отпуска ВИЭ по команде диспетчера, а также отмена для бытовых потребителей льготного тарифа на первые 100 кВт- ч потребленной электроэнергии в размере 90 коп. / кВт-час.