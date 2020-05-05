Нардепы просят КС растолковать слова "достойные условия жизни человека" в преамбуле Конституции

5 мая, 2020, 18:41

Народные депутаты просят Конституционный суд растолковать, что означают слова "достойные условия жизни человека" в преамбуле Конституции

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

В представлении 142 народных депутата просят КС растолковать преамбулу Конституции, а именно ту ее часть, в которой сказано, что "Верховная Рада Украины... заботясь об обеспечении свобод человека и достойных условий его жизни ... принимают эту Конституцию - Основной Закон Украины" .

Народные депутаты просят суд растолковать этот текст в системной связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13 и части 5 статьи 17 Конституции Украины.

По их убеждению, положение о достойных условиях жизни человека, о котором говорится в преамбуле Конституции, КС не рассматривалось, а потому они просят суд растолковать, какие именно условия жизни человека следует считать достойными.

"Просим открыть конституционное производство, предоставить официальное толкование положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины, а именно слов "достойных условий его (человека) жизни" в контексте вопроса: какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни, в их системном связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13, части 5 статьи 17 Конституции.