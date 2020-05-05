Налоговой милиции, которую обещал ликвидировать Зеленский, удвоили финансирование - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях ".
Напомним, в апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией.
Почти полмиллиарда грн дополнительных средств выделили на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции.
Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 млн грн депутаты фактически удвоили бюджет органу, который команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать.
Деньги перенаправили от Бюро финансируемых расследований - орган, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого так и не произошло.
"Сама ГФС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в две части. Ну и, соответственно, смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, в котором условно осталось каких-то пару функций, которые там исторически, все мы знаем, были не очень успешными ", - отметил нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль в сюжете.
Расследование - "Схемы":
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