Налоговой милиции, которую обещал ликвидировать Зеленский, удвоили финансирование - "Схемы"

5 мая, 2020, 13:39

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях ".

Напомним, в апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией.

Почти полмиллиарда грн дополнительных средств выделили на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции.

Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 млн грн депутаты фактически удвоили бюджет органу, который команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать.

Деньги перенаправили от Бюро финансируемых расследований - орган, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого так и не произошло.

"Сама ГФС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в две части. Ну и, соответственно, смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, в котором условно осталось каких-то пару функций, которые там исторически, все мы знаем, были не очень успешными ", - отметил нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль в сюжете.

Расследование - "Схемы":

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