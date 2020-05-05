 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНалоговой милиции, которую обещал ликвидировать Зеленский, удвоили финансирование - "Схемы"

Налоговой милиции, которую обещал ликвидировать Зеленский, удвоили финансирование - "Схемы"


фото: 24tv
Налоговой милиции, которую Владимир Зеленский обещал отменить в рамках предвыборной гонки, удвоили финансирование

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях ".

Напомним, в апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией.

Почти полмиллиарда грн дополнительных средств выделили на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции.

Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 млн грн депутаты фактически удвоили бюджет органу, который команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать.

Деньги перенаправили от Бюро финансируемых расследований - орган, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого так и не произошло.

"Сама ГФС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в две части. Ну и, соответственно, смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, в котором условно осталось каких-то пару функций, которые там исторически, все мы знаем, были не очень успешными ", - отметил нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль в сюжете.

Расследование - "Схемы":

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать