Начальник киевской полиции Крищенко выздоровел от коронавируса
Об этом советник министра МВД Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.
"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции III ранга, глава ГУ ЧП Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid-19!", - написал Шкиряк.
По его словам, все повторные тесты Крищенко негативные, медицинские показатели в норме, состояние здоровья замечательное.
"Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы. Настроение у него бодрое и победное, а дух несокрушимый!", - добавил Шкиряк.
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- 27 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева Крищенко .
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