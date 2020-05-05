Начальник киевской полиции Крищенко выздоровел от коронавируса

5 мая, 2020, 09:21

Глава ГУ ЧП Киева Андрей Крищенко полностью выздоровел после заболевания Covid-19

Об этом советник министра МВД Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции III ранга, глава ГУ ЧП Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid-19!", - написал Шкиряк.

По его словам, все повторные тесты Крищенко негативные, медицинские показатели в норме, состояние здоровья замечательное.

"Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы. Настроение у него бодрое и победное, а дух несокрушимый!", - добавил Шкиряк.

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