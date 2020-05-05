На Житомирщине и Киевщине локализовали все очаги пожаров

5 мая, 2020, 08:55

В Житомирской и Киевской областях пожарные локализовали все очаги лесных пожаров

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Чернобыльской зоне отчуждения пока все пожары локализованы. Однако, пожарные тушат отдельные очаги тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники.

В Житомирской области пожары локализовали вблизи Лугинского и Олевского районов. Кроме того, пожарным удалось потушить 3 ячейки возгорания лесной подстилки вблизи с. Можары, с. Острова и с. Усово Овручского района.

Сейчас пожарные оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 114 человек и 28 единиц техники.

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