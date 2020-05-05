На сегодня удалось не допустить попадания коронавируса в зону ООС, - Таран

5 мая, 2020, 20:34

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе больных COVID-19 украинских военнослужащих нет

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Он также сообщил, что ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины улучшилась.

"У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось", - заявил министр.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - отметил Таран.