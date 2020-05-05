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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине коронавирусом заразились 153 медика, - глава ОГА

На Кировоградщине коронавирусом заразились 153 медика, - глава ОГА

На Кировоградщине с начала эпидемии 153 медработника заболели COVID-19

Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"Наибольшее количество инфицированных медиков было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком - 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - написал он.
  • 30 инфицированных медиков обнаружены в Центральной городской больнице в Кропивницком.
  • 19 медиков - в областном клиническом госпитале ветеранов войны (8% от общего количества).
  • 15 медиков - в Центре экстренной скорой помощи (1,5% от общего количества).
  • 12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).
Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры; 42 - врачи; 37 - санитары. 16 - другие специалисты.
2 медика с подтвержденным коронавирусом, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи.
 

 

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