На Кировоградщине коронавирусом заразились 153 медика, - глава ОГА
5 мая, 2020, 20:04
На Кировоградщине с начала эпидемии 153 медработника заболели COVID-19
Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.
"Наибольшее количество инфицированных медиков было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком - 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - написал он.
- 30 инфицированных медиков обнаружены в Центральной городской больнице в Кропивницком.
- 19 медиков - в областном клиническом госпитале ветеранов войны (8% от общего количества).
- 15 медиков - в Центре экстренной скорой помощи (1,5% от общего количества).
- 12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).
Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры; 42 - врачи; 37 - санитары. 16 - другие специалисты.
2 медика с подтвержденным коронавирусом, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи.
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