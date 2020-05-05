На Кировоградщине коронавирусом заразились 153 медика, - глава ОГА

Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"Наибольшее количество инфицированных медиков было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком - 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - написал он.