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Espreso.tvОбществоНа Киевщине полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

На Киевщине полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

Полицейские Киевской области задержали иностранца, который отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей и угрожал взорвать многоэтажку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

4 мая в селе Святопетровское неизвестный отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения, нападающий забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина не захотел вести переговоры с правоохранителями.

В результате спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.

На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры, никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК.

О задержании иностранца сообщено посольство Российской Федерации и МИД Украины.

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