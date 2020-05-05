На Киевщине полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
4 мая в селе Святопетровское неизвестный отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.
После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения, нападающий забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина не захотел вести переговоры с правоохранителями.
В результате спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.
В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.
На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры, никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК.
О задержании иностранца сообщено посольство Российской Федерации и МИД Украины.
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