На Киевщине полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

5 мая, 2020, 14:13

Полицейские Киевской области задержали иностранца, который отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей и угрожал взорвать многоэтажку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

4 мая в селе Святопетровское неизвестный отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения, нападающий забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина не захотел вести переговоры с правоохранителями.