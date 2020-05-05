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Espreso.tvОбществоМЗ фиксирует распространение количества случаев бессимптомного течения коронавируса

МЗ фиксирует распространение количества случаев бессимптомного течения коронавируса


фото: reuters
Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Отмечается, что увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни повышает угрозу распространения СOVID-19 в Украине.

"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - говорится в сообщении.

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