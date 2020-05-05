МЗ фиксирует распространение количества случаев бессимптомного течения коронавируса
5 мая, 2020, 14:22
Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента
Отмечается, что увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни повышает угрозу распространения СOVID-19 в Украине.
"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - говорится в сообщении.
- Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине за сутки зафиксировано 366 новых случаев COVID-19.
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