Китай должен приготовиться к вооруженному противостоянию со США, - правительственный доклад КНР

5 мая, 2020, 14:24

Пекин сталкивается с волной враждебности, что растет на фоне вспышки коронавируса и может привести к большему обострению отношений со США

Такую информацию раскрывает закрытый доклад китайской разведки правительства, который сравнивает угрозу с отношением к Китаю после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом доклада.



По мнению Министерства государственной безопасности, которое представило документ, глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого показателя после инцидента с убийством протестующих 29 лет назад. Отмечается, что эти настроения возглавляют США, и Китай должен подготовиться к возможному вооруженному противостоянию с ними.

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Документ подготовил Китайский институт современных международных отношений - аналитический центр, который в 80-х годах находился в составе Министерства государственной безопасности и консультировал правительство по вопросам внешней политики и национальной безопасности.



Отмечается, что документ свидетельствует о серьезном отношении китайского правительства к угрозам глобальной негативной реакции, которая может повлиять на стратегические инвестиции государства за рубежом и позиции в сфере безопасности. Пекин в последние недели столкнулся с давлением и критикой со стороны США и их союзников из-за пандемии коронавируса.

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Текст сводится к выводу, что Вашингтон считает успехи Китая угрозой западным демократиям и предпочитает подорвать доверие китайцев к Коммунистической партии.



Китайские аналитики сравнивают доклад с "Телеграммой Новикова" - документом, представленным в 1946 году советским послом в США Николаем Новиковым. Он подчеркивал опасность экономического развития США и их военные амбиции. Телеграмма была ответом на "Длинную телеграмму" американского посла в Москве Джорджа Кеннана, который считал мирное сосуществование с СССР невозможным, и долгосрочной стратегией должно быть сдерживание. Эти исторические документы стали основой политики Холодной войны.

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Сейчас в пресс-службе МИД Китая не комментируют эту информацию.