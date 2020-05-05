КПВВ "Чонгар" передадут в государственную собственность, - Укрзализныця
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
«Согласно положениям документа (меморандуму, - авт.), после определения государственной компании-приобретателя объектов пункта пропуска (ДП), Укрзализныця сделает оценку имущества КПВВ и подготовит пакет необходимых документов для его отчуждения и передачи на баланс нового ГП с компенсацией понесенных расходов », - говорится в сообщении.
В дальнейшем, при условии утверждения Кабинетом министров передачи права собственности, развитием КПВВ будут заниматься ответственное госпредприятие совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и компанией Socar в рамках отдельных гражданско-правовых сделок.
«Укрзализныця конце 2019 г. собственными силами завершила строительство режимных зон на КПВВ «Чонгар». Подписанный сегодня меморандум содержит перечень практических шагов для передачи этого объекта в государственную собственность и превращение его в современный транспортный хаб», - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Меморандум подписали вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, а также представитель "Сокар Энерджи Украина" Сергей Колеченко.
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