Хищение на строительстве "Охматдета": трем фигурантам расследования сообщили о подозрении

5 мая, 2020, 22:21

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге при строительстве лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет"

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"Сообщено о подозрении трем лицам, среди которых бывшая руководительница ГП "Укрмедпроектбуд", бывший руководитель частного предприятия - генподрядчик и директор коммерческой организации - подрядчик", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоупотребления этими людьми своим служебным положением при закупке инженерного и технического оборудования для лечебно-диагностического комплекса в 2012-2013 годах нанесло государству ущерб более чем 30 млн грн.

Правоохранители установили, что ГП "Укрмедпроектбуд" за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в частности лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения указанного лечебного учреждения. Согласно условиям договоров госпредприятие провело расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования - более чем 30 млн грн. Однако в дальнейшем заказное оборудование не было поставлено и отсутствует до сих пор.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году руководитель госпредприятия, до этого она была директором предприятия-генподрядчика, с целью получения неправомерной выгоды другими юридическими лицами, при содействии тогдашних руководителей генподрядчика и подрядчика, подписала расходные накладные о якобы принятии от заказанного оборудования.

В дальнейшем эти лица пытались скрыть невыполнение предприятиями-подрядчиками обязательств и отсутствие оборудования.

Действия экс-руководительницы госпредприятия квалифицировали по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Бывшему и действующему руководителям частных коммерческих учреждений сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 (пособничество совершению преступления), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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