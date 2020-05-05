Хакеры атаковали сайты национальных и международных медорганизаций в Великобритании и США, - органы кибербезопасности

5 мая, 2020, 18:57

Спецслужбы Великобритании и США сообщили о кибератаках, целью которых стали организации, которые борются с коронавирусом

Об этом говорится в совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на City am.

Сообщается, что злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса".

Какие организации или страны могли стоять за этими атаками, не сообщается.