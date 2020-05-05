 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХакеры атаковали сайты национальных и международных медорганизаций в Великобритании и США, - органы кибербезопасности

Хакеры атаковали сайты национальных и международных медорганизаций в Великобритании и США, - органы кибербезопасности

Спецслужбы Великобритании и США сообщили о кибератаках, целью которых стали организации, которые борются с коронавирусом

Об этом говорится в совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на City am.

Сообщается, что злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса".

Какие организации или страны могли стоять за этими атаками, не сообщается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать