Хакеры атаковали сайты национальных и международных медорганизаций в Великобритании и США, - органы кибербезопасности
5 мая, 2020, 18:57
Спецслужбы Великобритании и США сообщили о кибератаках, целью которых стали организации, которые борются с коронавирусом
Об этом говорится в совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на City am.
Сообщается, что злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса".
Какие организации или страны могли стоять за этими атаками, не сообщается.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь