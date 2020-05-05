Карантин в Украине: реальный ли дефолт? Экономист Андрей Новак в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

5 мая, 2020, 14:03

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Об экономике во время карантина и после выхода из карантина. Реальный ли дефолт?

Об этом всем будет говорить ведущий Сергей Руденко с кандидатом экономических наук Андреем Новаком.

Смотрите на наших платформах в Фейсбук и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.