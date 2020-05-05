Германия разыскивает офицера ГРУ РФ за кибератаку на Бундестаг

5 мая, 2020, 19:38

Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung .

Атака была осуществлена весной 2015 года, полученные в ее результате документы были выложены на сайт WikiLeaks.

Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин.