Германия разыскивает офицера ГРУ РФ за кибератаку на Бундестаг
5 мая, 2020, 19:38
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг
Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung .
Атака была осуществлена весной 2015 года, полученные в ее результате документы были выложены на сайт WikiLeaks.
Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин.
- Власти США предъявили обвинения 12 гражданам России, которых подозревают во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии во время президентской избирательной кампании в 2016 году, среди них был Бадин.
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