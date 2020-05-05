Фигуранту расследования схем Гладковского в оборонке избрали меру пресечения
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.
"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн грн и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике. В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн грн. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения, а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Подозреваемого также обязали прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы; не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу; сдать паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.
Ранее по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о схемах на госзакупках для армии НАБУ объявило подозрение экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- В октябре 2019 г. НАБУ задержало Олега Гладковского , когда он пытался выехать из Украины. После этого его арестовали , однако вскоре он вышел из СИЗО под залог .
- ВАКС позволил Гладковскому снять электронный браслет и выезжать за пределы Киевской области .
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