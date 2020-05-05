Фонд по ликвидации последствий коронавируса при ОП потратил более 370 млн грн

5 мая, 2020, 11:46

Украинские компании перечислили 374, 6 млн грн в Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Полтора месяца назад на встрече президента с бизнесом было решено, который фонд будет этим заниматься. Фактически бизнес "сбросился" деньгами в этот фонд и из этого фонда начались закупки средств защиты. Эти средства тратились не только на закупки в Китае и Корее, но и в Украине. Мы платили и украинским компаниям (155,6 млн грн), и за рубежом (182,6 млн грн) ", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова".

Тимошенко напомнил, что был запущен так называемый "воздушный мост", в рамках которого был осуществлен 21 авиарейс (10 рейсов - в китайский Сямэнь, 4 - в Гуанчжоу, 3 - в Пекин и еще 4 рейса - в Сеул), из которых 9 были оплачены фондом. Расходы на авиационную доставку грузов составили 33,6 млн грн, расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги - 286 тыс. грн.

По его словам, на одном из этапов, неделю-две назад в Офис президента начали поступать так называемые коммерческие запросы от аптечных сетей, ритейлеров, различных магазинов, поставщиков различного оборудования и средств защиты.

Тимошенко отметил, что это позволило за две-три недели снизить цену в украинских аптеках на одноразовые защитные маски с 20-25 грн до 8-10 грн. "Да, это не 1 грн или 80 копеек, как было раньше, но поймите, что цены повысились также и в Китае, потому что есть спрос. Поэтому, фактически, тем, что мы дали возможность коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену и наполнили украинский рынок масками ", - сказал он.

Заместитель главы ОП заявил, что авиарейсами в Украину были доставлены закупленные фондом 1 млн 127 тыс. 740 специальных медицинских масок-респираторов N95-N99, 173 тыс. одноразовых костюмов биологической защиты, 60 тыс. защитных очков, 100 тыс. 032 закупленных в Китае ПЦР тестов, 600 тыс. ПЦР-тестов украинского производства, 50 тыс. защитных экранов, 12 тыс. костюмов биологической защиты, 21,5 тыс. электронных термометров, 22 тыс. многоразовых перчаток, 6 млн 355 тыс. 425 одноразовых перчаток, 150 тыс. экспресс-тестов, а также осуществлены ремонт аппаратов ИВЛ, закупки других с асоби индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

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