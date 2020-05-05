Если власть попытается меня посадить, то у нас есть план действий, - Стерненко

5 мая, 2020, 13:39

У активистов есть план действий, если власть пойдет на то, чтобы попытаться заключить Сергея Стерненко

Об этом заявил общественный активист Сергей Стерненко, передает " Общественное радио ".

"Вчера я получил повестку о вызове в производстве против меня с СБУ, которая была датирована на 21 апреля. То есть я 4 мая получил повестку на 21 апреля. Я не умею путешествовать во времени и не смогу появиться 21 апреля, но в повестке не было, для чего меня вызывают, что удивительно, и не было указано, в каком процессуальном статусе, потому что обычно указывается. Это наталкивает меня на не очень позитивные мысли. Я думаю, что эта повестка могла быть отправлена для того, чтобы в дальнейшем или попробовать заявить, что я скрываюсь или появляюсь в орган досудебного следствия и процетность определения процессуального статуса и процессуального действия, на которую меня таким странным образом приглашали, может говорить и о том, что следствие подготовило само сообщение о подозрении ", - сказал Стерненко.

По его словам, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 9 апреля провела встречу с женой нападавшего на Стерненко и адвокатом нападавшего, которого предоставил Андрей Портнов.

"Мною было подано два заявления в Офис генпрокурора о встрече с генпрокурором, на что я получил два отказа. За время пребывания Рябошапки в должности генпрокурора по делу Екатерины Гандзюк были определенные сдвиги, а что касается дел по покушений на меня - то Рябошапка только забрал одно дело в полиции, так как у полиции есть реальный конфликт интересов относительно покушения на меня, но результатов не было, ни при Рябошапко, ни во времена Луценко, ни сейчас. На скамье подсудимых есть только исполнитель второго покушения, которого я сам задержал. У нас сильная правовая позиция , мы имеем план действий в случае, если власть пойдет на то, чтобы попробовать меня посадить. Здесь есть все признаки политического преследования ", - добавил Стерненко.

Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападающего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненка

Позже Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову.

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следственных НАБУ относительно генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировали .

Фанатское движение "Динамо" предупредило об акциях протеста и призвал приобщаться ультрас других клубов, если активисту Сергею Стерненко таки попытаются вручить подозрение .

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