Дипломат посольства США спел на украинском, рассказывая о гигиене. ВИДЕО

5 мая, 2020, 14:39

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло записал видео, где показал, как пение украинских песен помогает правильно мыть руки во время эпидемии

Соответствующее видео посольство США в Украине обнародовало в Facebook.

"Пресс-атташе Посольства США в Украине Рэй Кастилло показывает, как пение украинских песен помогает тщательному и длительному мытью рук!" - написали в комментарии к видео дипломаты.

На записи Кастилло говорит, что для правильного мытья рук необходимо 20-30 секунд и для контроля времени во время процедуры он поет украинскую песню "Ой черная я си, черная".

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