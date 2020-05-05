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Espreso.tvОбществоДипломат посольства США спел на украинском, рассказывая о гигиене. ВИДЕО

Дипломат посольства США спел на украинском, рассказывая о гигиене. ВИДЕО

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло записал видео, где показал, как пение украинских песен помогает правильно мыть руки во время эпидемии

Соответствующее видео посольство США в Украине обнародовало в Facebook.

"Пресс-атташе Посольства США в Украине Рэй Кастилло показывает, как пение украинских песен помогает тщательному и длительному мытью рук!" - написали в комментарии к видео дипломаты.

На записи Кастилло говорит, что для правильного мытья рук необходимо 20-30 секунд и для контроля времени во время процедуры он поет украинскую песню "Ой черная я си, черная".

 

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