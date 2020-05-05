Для съемок боевика SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос
5 мая, 2020, 15:05
Американский актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовят боевик, который планируют снимать в космосе
Об этом сообщает Deadline .
Новый фильм не будет продолжением франшизы "Миссия невыполнима". Пока в проекте нет студии, он находится на ранней стадии разработки.
Deadline отмечает, что Том Круз очень часто рискует на съемочной площадке ради реалистичных кадров. Например, съемки фильма "Миссия невыполнима: Последствия" приостановили из-за того, что актер сломал лодыжку, прыгая с одной крыши на другую.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь