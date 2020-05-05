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Espreso.tvОбществоДля съемок боевика SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос

Для съемок боевика SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос


фото: reuters
Американский актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовят боевик, который планируют снимать в космосе

Об этом сообщает Deadline .

Новый фильм не будет продолжением франшизы "Миссия невыполнима". Пока в проекте нет студии, он находится на ранней стадии разработки.

Deadline отмечает, что Том Круз очень часто рискует на съемочной площадке ради реалистичных кадров. Например, съемки фильма "Миссия невыполнима: Последствия" приостановили из-за того, что актер сломал лодыжку, прыгая с одной крыши на другую.

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