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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу покинет английский клуб ради турецкого

Чемпион мира по футболу покинет английский клуб ради турецкого


фото: Getty Images
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Об этом сообщает The Sun .

По информации источника, "Фенербахче" стремится усилить состав 31-летним хавбеком. По словам близкого друга Озила, клуб из Стамбула является фаворитом на подписание игрока.

Трансфер Месута Озила может произойти летом 2021-го года, когда заканчивается его контракт с "Арсеналом". В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. В 2014 году он победил на чемпионате мира в Бразилии.

У футболиста есть турецкие корни.

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