Чемпион мира по футболу покинет английский клуб ради турецкого
5 мая, 2020, 14:18
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Об этом сообщает The Sun .
По информации источника, "Фенербахче" стремится усилить состав 31-летним хавбеком. По словам близкого друга Озила, клуб из Стамбула является фаворитом на подписание игрока.
Трансфер Месута Озила может произойти летом 2021-го года, когда заканчивается его контракт с "Арсеналом". В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. В 2014 году он победил на чемпионате мира в Бразилии.
У футболиста есть турецкие корни.
- 4 мая сообщалось, что в ближайшее трансферное окно "Арсенал" намерен выгнать ряд известных футболистов .
- 21 апреля самый высокооплачиваемый футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил не принял предложение клуба о снижении зарплаты .
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