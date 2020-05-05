Бывший футболист "Шахтера" мечтает завершить карьеру в Боливии

5 мая, 2020, 19:49

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Марсело Морено хочет завершить карьеру в боливийском "Ориенте Петролеро"

Об этом сообщает urban-fusions.fr.

"Я рано покинул "Ориенте Петролеро", хотя мне очень нравится этот клуб, а фанаты прекрасно ко мне относятся, когда я приезжаю в Санта-Крус. Сейчас я могу сказать, что свою футбольную карьеру хотел бы завершить именно в "Ориенте Петролеро", - заявил нападающий.

32-летний Марсело Морено, который родом из Боливии, уже играл за "Ориенте Петролеро" с 2003-го по 2004 год. Форвард выступал за донецкий "Шахтер" в период 2008-2011 годы. Провел 46 матчей, забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу.