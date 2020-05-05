Били дубинкой, душили пакетом: дело о пытках полицейскими юноши в Краматорске передали в суд
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Правоохранители обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования мошенничества. После того, как 18-летний пострадавший явился на допрос, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных.
Полицейские начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.
С целью получения признания заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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