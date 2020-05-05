Били дубинкой, душили пакетом: дело о пытках полицейскими юноши в Краматорске передали в суд

5 мая, 2020, 16:49

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех оперуполномоченных Краматорского отдела полиции

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования мошенничества. После того, как 18-летний пострадавший явился на допрос, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных.

Полицейские начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

С целью получения признания заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.