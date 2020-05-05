Болгария угрожает заблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС: требует признать, что македонского языка не существует

5 мая, 2020, 16:11

Болгария требует от Северной Македонии прекратить заявлять о существовании "македонского языка", иначе София наложит вето на вступление бывшей югославской республики в Европейский Союз

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Болгария говорит, что жители "Северной Македонии" - это болгары, которых югославские власти лишили своей идентичности для достижения двух целей:

1. Легитимизировать претензии Югославии на север Греции, особенно город-порт Салоники.

2. Ослабить болгарскую идентичность, чтобы народ оставался верным Югославии и не призывал к объединению с Болгарией.

В рамках этого процесса югославские власти вроде и признали "македонский язык". Болгарская академия наук, Институт болгарского языка, Научный центр Кирилла и Мефодия и Институт исторических исследований отрицают существование "македонского языка".

Екатерина Захариева, министр иностранных дел Болгарии, в интервью болгарскому "Каналу 3" развила эту мысль. Когда журналисты спросили Захариеву, связан ли "македонский язык" с Болгарией, она ответила "да".

"Это все связано. Документов очень много. [Македонский] язык был написан в 1945 году и базируется на западно-болгарском диалекте. Они лишь изменили немного грамматики, добавили несколько слов из другого соседнего языка", - сказала министр.

Упомянутый соседний язык - это сербский, Сербия - единственная славянская страна со славянским языком, которая граничит с Северной Македонией. Греция на юге и Албания на западе имеют совсем другие языки.

Между тем президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский в интервью телеканалу "Альсат-М" заявил: "Если цена, которую мы должны платить, - это сказать, что мы не македонцы, и язык, на котором я говорю, не македонский, то нам ЕС не нужен".