 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакомпания Lufthansa отменила большинство рейсов до лета

Авиакомпания Lufthansa отменила большинство рейсов до лета


фото: reuters
Авиакомпании Lufthansa Group отменила большинство рейсов до 31 мая из-за продолжающихся ограничений на путешествия по всему миру

Регулярные полеты по ограниченному числу направлений, согласно сообщению группы, будут выполнять только Lufthansa, Swiss Eurowings, сообщает avianews.com .

Wizz Air ввела новые правила на своих самолетах. Работу Austrian Airlines и Brussels Airlines почти полностью остановлено с марта. Авиакомпании выполняют лишь отдельные рейсы для перевозки грузов или эвакуации граждан стран своей регистрации.

С 18 мая Lufthansa намерена возобновить полеты из Франкфурта в Афины, Порту и Гетеборг. Общее число еженедельных среднемагистральных рейсов по направлениям из Франкфурта и Мюнхена в Германии и Европы увеличится с нынешних 280 до 330. Также авиакомпания будет выполнять 15 дальнемагистральных рейсов в неделю из Франкфурта в Ньюарк, Чикаго, Сан-Паулу, Бангкок и Токио.

Читайте также: Wizz Air ввел новые правила во время полетов для соблюдения дистанции

Swiss сохранит до конца мая полеты из Цюриха и Женевы в Ньюарк, которые сейчас выполняются три раза в неделю, а также ограниченное число рейсов в города Европы. Сокращенная маршрутная программа Eurowings включает направления из Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна в Германии и Европы.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать