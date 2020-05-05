Авиакомпания Lufthansa отменила большинство рейсов до лета

5 мая, 2020, 13:08

Авиакомпании Lufthansa Group отменила большинство рейсов до 31 мая из-за продолжающихся ограничений на путешествия по всему миру

Регулярные полеты по ограниченному числу направлений, согласно сообщению группы, будут выполнять только Lufthansa, Swiss Eurowings, сообщает avianews.com .

Wizz Air ввела новые правила на своих самолетах. Работу Austrian Airlines и Brussels Airlines почти полностью остановлено с марта. Авиакомпании выполняют лишь отдельные рейсы для перевозки грузов или эвакуации граждан стран своей регистрации.

С 18 мая Lufthansa намерена возобновить полеты из Франкфурта в Афины, Порту и Гетеборг. Общее число еженедельных среднемагистральных рейсов по направлениям из Франкфурта и Мюнхена в Германии и Европы увеличится с нынешних 280 до 330. Также авиакомпания будет выполнять 15 дальнемагистральных рейсов в неделю из Франкфурта в Ньюарк, Чикаго, Сан-Паулу, Бангкок и Токио.

Читайте также: Wizz Air ввел новые правила во время полетов для соблюдения дистанции

Swiss сохранит до конца мая полеты из Цюриха и Женевы в Ньюарк, которые сейчас выполняются три раза в неделю, а также ограниченное число рейсов в города Европы. Сокращенная маршрутная программа Eurowings включает направления из Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна в Германии и Европы.