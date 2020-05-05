56% украинцев считают СССР ответственным за начало Второй мировой, - опрос

5 мая, 2020, 16:44

5 мая Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обнародовал опрос, согласно которому 56% украинцев считают СССР виновником Второй мировой наравне с нацистской Германией

Об этом свидетельствует опрос Фонда " Демократические инициативы ".

Опрос касался отношения украинцев ко Дню победы во Второй мировой войне. Фонд уточняет, что опрос охватил 2000 респондентов и осуществлялся по всей территории Украины (кроме оккупированных регионов), а статистическая погрешность не превышает 2,2%. Исследование финансировало посольство Нидерландов.

По результатам опроса граждан, с тезисом, что СССР, как и Германия, несет ответственность за начало войны, согласились 56% респондентов.

«Не согласны с этим 24% и еще 20% не определились. В этом утверждении нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределенных. Региональные различия составляют не более 19% ( на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44% ", - говорится в исследовании общественного мнения.

В то же время около 52% участников разделяют советскую интерпретацию даты 9 мая, считая его днем победы в "Великой отечественной войне". Так в СССР и в части постсоветского пространства называют период Второй мировой войны после нападения Германии на Советский Союз, несмотря на предыдущие мирные договоренности. 32% украинцев считают 9 мая Днем победы всей антигитлеровской коалиции и вклада в нее Украины.

Для 6% этот день просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15% ", - отмечают авторы.

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